«Ça va péter» au PSG : La catastrophe annoncée en direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir à Lille, Luis Enrique avait décidé de laisser au repos Achraf Hakimi et Nuno Mendes qui avaient été exceptionnels à Barcelone. Et pour Walid Acherchour, si l’un des deux venait à se blesser ce serait une catastrophe pour le PSG.

Cette saison encore, Nuno Mendes et Achraf Hakimi sont deux des joueurs les plus importants du PSG. En l'absence des attaquants phares, les latéraux sont même les principales armes offensives du système de Luis Enrique. Mais alors que les blessures s'enchaînent à Paris, le club de la capitale doit trembler pour Nuno Mendes et Achraf Hakimi dont les absences seraient des catastrophes comme le souligne Walid Acherchour.

Hakimi-Mendes : La crainte d'une blessure « Hakimi et Nuno Mendes ont fait des matchs de dingue contre le Barça. Si tu ne les préserves pas, à un moment donné, ils vont péter. Le PSG, on a bien compris que la priorité était la Ligue des champions. Dans l'intensité, on voit bien qu’entre les deux matchs contre l’Atalanta et contre le Barça et ce qui se passe en Ligue 1, c'est le jour et la nuit », a-t-il confié au micro de l’After Foot sur RMC.