Barcola - Doué : Un nouveau coup explosif au PSG ?

PSG : Zabarnyi a besoin de cinq mois d'acclimatation ? Lors d'un tchat avec des internautes, Dominique Sévérac s'est prononcé sur les premiers pas d'Illia Zabarnyi au PSG. D'après le journaliste du Parisien, le défenseur central de 23 ans devrait exploser au mois de décembre, comme ce fut le cas pour Désiré Doué et Bradley Barcola après leur transfert au PSG.