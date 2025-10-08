Barcola - Dembélé : La guerre totale est déclarée au PSG !

Quelques semaines après les tensions suscitées par la gestion d’Ousmane Dembélé, cette fois-ci la guerre est totale entre le PSG et la FFF qui se sont répondus par communiqués interposés au sujet de Bradley Barcola.
Lors du précédent rassemblement de l'équipe de France, le ton était monté entre le PSG et la FFF à cause de la gestion d'Ousmane Dembélé, sorti sur blessure avec les Bleus contre l'Ukraine, quelques jours après une première alerte musculaire en Ligue 1. Et les tensions ont été ravivée par la situation de Bradley Barcola pour lequel la FFF a publié un communiqué qui semble pointer du doigt le PSG.
La FFF balance sur Barcola…
« Bradley Barcola n’est pas en mesure d’honorer sa convocation pour le rassemblement du mois d’octobre, qui verra l’Équipe de France affronter l’Azerbaïdjan, vendredi 10 octobre au Parc des Princes à Paris (20h45, TF1) et l’Islande, trois jours plus tard, à Reykjavik (20h45, TF1). Présent ce lundi après-midi au Centre National du Football de Clairefontaine (Yvelines), l’attaquant du Paris Saint-Germain a consulté le Dr Franck Le Gall. Il présente une lésion chronique de l’ischio-jambier droit depuis le match de Ligue des Champions du club parisien face à l’Atalanta Bergame (4-0, le 17 septembre dernier). Après s’être entretenu avec le joueur et le médecin de l’Équipe de France, Didier Deschamps a décidé de remettre Bradley Barcola à la disposition de son club », explique le communiqué des Bleus, qui n’a pas du tout été du goût du PSG qui a immédiatement réagi et démentant les informations de la FFF.
… le PSG répond !
« Le Paris Saint-Germain a pris connaissance avec étonnement du communiqué de presse publié par la Fédération française de football ce lundi 6 octobre sur l’état de santé de Bradley Barcola. Les informations publiées dans ce communiqué de presse ne correspondent en rien aux informations médicales communiquées par les équipes médicales du Paris Saint-Germain. En amont du rassemblement et à la suite du match de la 7e journée de Ligue 1 face à Lille, le Paris Saint-Germain a transmis à l’Équipe de France un bilan médical de Bradley Barcola ne faisant en aucun cas état d’une lésion chronique après le match face à l’Atalanta. Le Paris Saint-Germain insiste également sur le fait que le secret médical doit être respecté pour le bien de toutes les parties », explique le PSG par le biais de ce communiqué. Autrement dit, après le cas Dembélé, la guerre est confirmée entre la FFF et le club parisien.