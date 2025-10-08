Barcola - Dembélé : La guerre totale est déclarée au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quelques semaines après les tensions suscitées par la gestion d’Ousmane Dembélé, cette fois-ci la guerre est totale entre le PSG et la FFF qui se sont répondus par communiqués interposés au sujet de Bradley Barcola.

Lors du précédent rassemblement de l'équipe de France, le ton était monté entre le PSG et la FFF à cause de la gestion d'Ousmane Dembélé, sorti sur blessure avec les Bleus contre l'Ukraine, quelques jours après une première alerte musculaire en Ligue 1. Et les tensions ont été ravivée par la situation de Bradley Barcola pour lequel la FFF a publié un communiqué qui semble pointer du doigt le PSG.

La FFF balance sur Barcola… « Bradley Barcola n’est pas en mesure d’honorer sa convocation pour le rassemblement du mois d’octobre, qui verra l’Équipe de France affronter l’Azerbaïdjan, vendredi 10 octobre au Parc des Princes à Paris (20h45, TF1) et l’Islande, trois jours plus tard, à Reykjavik (20h45, TF1). Présent ce lundi après-midi au Centre National du Football de Clairefontaine (Yvelines), l’attaquant du Paris Saint-Germain a consulté le Dr Franck Le Gall. Il présente une lésion chronique de l’ischio-jambier droit depuis le match de Ligue des Champions du club parisien face à l’Atalanta Bergame (4-0, le 17 septembre dernier). Après s’être entretenu avec le joueur et le médecin de l’Équipe de France, Didier Deschamps a décidé de remettre Bradley Barcola à la disposition de son club », explique le communiqué des Bleus, qui n’a pas du tout été du goût du PSG qui a immédiatement réagi et démentant les informations de la FFF.