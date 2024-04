Barcelone : Le PSG se venge sur les réseaux sociaux

Amadou Diawara

En marge du déplacement à Paris en quart de finale aller de la Ligue des Champions, le FC Barcelone a chambré le PSG sur les réseaux sociaux, utilisant à la fois la Tour Eiffel et la Joconde. Après avoir éliminé le Barça ce mardi soir, le club de la capitale s'est vengé à sa manière.

En lice pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le PSG a dû se frotter au FC Barcelone. Lors du match aller, le club emmené par Luis Enrique s'est incliné au Parc des Princes contre le Barça (2-3). Contraint de l'emporter en Catalogne ce mardi soir, le PSG a réussi sa mission (1-4), validant ainsi son ticket pour le dernier carré de la C1.

We Are Paris. ❤️💙Nous sommes en demi-finales ! ✨ pic.twitter.com/83LSEiVHHq — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 16, 2024

«Nous sommes Paris»

Après sa victoire contre le FC Barcelone ce mardi soir, le PSG a fait part de son immense bonheur sur son compte X , profitant de l'occasion pour se venger après le chambrage blaugrana. En effet, le Barça avait piqué le club de la capitale en marge du match aller au Parc des Princes. Plus précisément, l'écurie catalane a publié deux photos : une première avec la Joconde portant le maillot du FC Barcelone et une seconde avec une montgolfière aux couleurs blaugrana à côté de la Tour Eiffel.

🖼️ Hang it in the Louvre! ❤️💙 pic.twitter.com/uWZ12RqbBa — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 17, 2024

«La bataille de Montjuïc»

Ayant fait tomber le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions, le PSG a publié une vidéo où il déploie un tifo aux couleurs rouge et bleu dans les rues de Barcelone avec le message suivant : « Nous sommes Paris » . En parallèle, le club de la capitale a posté une photo de la Tour Eiffel où on aperçoit la montgolfière blaugrana ayant échoué dans la Seine. Enfin, le PSG a fait un montage vidéo avec la Joconde portant le maillot du Barça et un tableau de Marquinhos célébrant la qualification parisienne avec le titre suivant inscrit sur le cartel : « la bataille de Montjuïc » . Par ailleurs, le compte X Ligue 1 Español a posté un cliché de Kylian Mbappé à côté de la Sagrada Familia.