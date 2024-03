Barcelone a deux problèmes, le PSG peut en profiter

Alexis Brunet

Le PSG va affronter le FC Barcelone en quart de finale de Ligue des champions. Un duel qui paraît équilibré, mais le champion de France pourrait bien profiter des problèmes du géant espagnol pour rejoindre le dernier carré. Selon Ludovic Giuly, qui a évolué dans les deux équipes, le Barça aura du mal sans l'appui du Camp Nou, et sans une véritable star.

Après deux années sans atteindre les quarts de finale de Ligue des champions, le PSG a enfin réussi à se hisser de nouveau à ce stade de la compétition, en venant à bout de la Real Sociedad en huitièmes de finale. Les Parisiens affronteront d'ailleurs un autre club espagnol pour une place dans le dernier carré, le FC Barcelone.

Une bataille pour la possession

Interrogé par Le Parisien , Ludovic Giuly s'est prononcé sur l'affrontement à venir entre le FC Barcelone et le PSG. L'ancien attaquant, qui a évolué dans les deux formations, s'attend à une belle bataille pour la possession du ballon, car les deux entraîneurs ne pensent qu'à cela. « Je connais très bien Xavi parce que c’est un de mes amis. C’est un grand professionnel, il est arrivé l’an dernier, il a gagné le championnat et c’était quelque chose d’important pour le club. Le Barça a toujours dans son ADN cette possession de balle, Xavi a grandi et entraîne avec ça. Luis Enrique a aussi ça dans le sang. »

Le Barça a deux grands problèmes