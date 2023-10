Banni au PSG, une légende l’appelle

Thibault Morlain

En refusant de quitter le PSG cet été, Hugo Ekitike subit aujourd’hui les conséquences de son choix. Complètement mis à l’écart, l’attaquant parisien a disparu de la circulation. Pour autant, malgré son statut de banni, Ekitike reçoit certains appels importants. Cela aurait notamment été le cas de la part d’un certain Samuel Eto’o.

Cet été, le feuilleton Hugo Ekitike a fait énormément parler. Alors que le PSG a tenté de se débarrasser du Français, ce dernier n’est finalement pas parti. Conséquence, Ekitike se retrouve complètement banni, n’entrant pas dans les plans de Luis Enrique. Et si le joueur du PSG a disparu de la circulation, ce n’est pas pour autant qu’il est totalement oublié…

Après Henry, Eto’o appelle Ekitike

Comme l’a expliqué RMC , Thierry Henry a notamment appelé Hugo Ekitike pour lui dire qu’il le gardait toujours à l’oeil. Mais ce n’est pas tout… En effet, Samuel Eto’o aurait également décroché son téléphone pour l’attaquant du PSG. Le président de la Fédération camerounaise aimerait toujours convaincre Ekitike d’opter pour les Lions Indomptables en sélection.

« On a eu une discussion franche »