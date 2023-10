De retour au PSG, il annonce du lourd

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kang-In Lee a fait son grand retour à Paris avec le sourire. Le milieu de terrain a remporté la médaille d'or aux Jeux Asiatiques sous le maillot de la Corée du Sud. Mission réussie pour le joueur, qui va tenter de confirmer sa bonne forme sous le maillot du PSG. D'autant que sa blessure au quadriceps semble être de l'histoire ancienne.

Laissé à disposition de la sélection sud-coréenne des moins de 23 ans ces derniers jours, Kang-In Lee est revenu à Paris avec une médaille d'or autour du coup. Le milieu de terrain a remporté les Jeux Asiatiques, l'un de ses objectifs de sa saison. Lors d'un entretien accordé à PSG TV, il a livré ses impressions.

Kang-In Lee en pleine confiance

« Grâce à l’autorisation du PSG, j’ai pu me rendre au Jeux Asiatiques et je suis très heureux de revenir avec une médaille d’or parce que dès le départ c’était mon objectif. Maintenant, mon seul et unique objectif est de me rendre le plus utile pour l’équipe en réalisant de bonnes performances » a confié Kang-In Lee, désormais tourné vers le PSG.

« Je pense que ça va encore aller de mieux en mieux »