Ballon d'Or - PSG : Le scoop balancé par Thierry Henry en plein direct !

A quelques jours de l'annonce du Ballon d'Or 2025, Thierry Henry a été invité a dévoilé ses favoris. Et c'est sans ambiguïté à ses yeux, Ousmane Dembélé doit remporter la récompense individuelle sans débat possible. Pour la légende des Gunners, c'est bien le numéro 10 du PSG qui se couronné.
Le suspens prendra fin lundi soir. En effet, c'est ce lundi 22 septembre que la cérémonie du Ballon d'Or se déroulera au Théâtre du Châtelet. Ousmane Dembélé semble être le grand favori, mais Lamine Yamal est également régulièrement cité dans les débats. Cependant, pour Thierry Henry, le débat n'existe pas. La légende de l'équipe de France affirme que le numéro 10 du PSG sera le Ballon d'Or.
« Je n’ai même pas besoin de parler, vous n’avez qu’à regarder l’image (ses favoris). On peut parler de beaucoup de joueurs mais pour moi il va l'avoir ! », assure-t-il au micro de CBS Sports, avant d'en rajouter une couche.
« Je me souviens avoir dit contre City, que s’il trouve un moyen de finir ce qu’il commence, il sera le meilleur du monde. Et cette année, je pense qu'il va être couronné comme étant le meilleur du monde », ajoute Thierry Henry.