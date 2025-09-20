Ballon d'Or - PSG : Le scoop balancé par Thierry Henry en plein direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques jours de l'annonce du Ballon d'Or 2025, Thierry Henry a été invité a dévoilé ses favoris. Et c'est sans ambiguïté à ses yeux, Ousmane Dembélé doit remporter la récompense individuelle sans débat possible. Pour la légende des Gunners, c'est bien le numéro 10 du PSG qui se couronné.

Le suspens prendra fin lundi soir. En effet, c'est ce lundi 22 septembre que la cérémonie du Ballon d'Or se déroulera au Théâtre du Châtelet. Ousmane Dembélé semble être le grand favori, mais Lamine Yamal est également régulièrement cité dans les débats. Cependant, pour Thierry Henry, le débat n'existe pas. La légende de l'équipe de France affirme que le numéro 10 du PSG sera le Ballon d'Or.

Pour Thierry Henry, Ousmane Dembélé sera Ballon d'Or « Je n’ai même pas besoin de parler, vous n’avez qu’à regarder l’image (ses favoris). On peut parler de beaucoup de joueurs mais pour moi il va l'avoir ! », assure-t-il au micro de CBS Sports, avant d'en rajouter une couche.