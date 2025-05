Ballon d'or - Ousmane Dembélé : Le «rêve» impossible ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La saison touche à sa fin avec une finale de Ligue des champions opposant le PSG à l'Inter. La chance pour Ousmane Dembélé de maximiser ses chances pour le Ballon d'or 2025 que Mohamed Salah aimerait bien gagner pour la fierté de son peuple bien que l'Egyptien soit passé à la trappe avec Liverpool dès les 1/8èmes de finale de la C1.

Entre Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Raphinha, Lautaro Martinez ou encore Gianluigi Donnarumma, il semble que la course au Ballon d'or soit grandement disputée. Quid de Mohamed Salah ? Malgré sa saison XXL avec 33 buts et 23 passes décisives, l'élimination de Liverpool au stade des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions contre le PSG pourrait évincer la star des Reds des débats pour le Ballon d'or 2025.

«Un jour j'aimerais gagner le Ballon d'Or pour mon peuple»

Invité à s'exprimer sur ce point par le journaliste Dave Appadoo à Londres, Mohamed Salah laisse son sort entre les mains des décideurs assurant vouloir être sacré pour rendre fier sa patrie égyptienne. « Pensez-vous que cet échec soit rédhibitoire dans la course au Ballon d'Or ? Ce n'est pas entre mes mains mais, évidemment, qu'un jour j'aimerais gagner le Ballon d'Or pour mon peuple. Quand on vient d'un village d'Égypte, enfant, c'est compliqué de rêver du Ballon d'Or. C'est en venant à Liverpool que j'ai commencé à me dire que, peut-être, un jour... Mais si je ne le gagne pas, ma carrière sera quand même réussie (Rires.) ».

«Vous connaissez déjà mon ambition. Tout gagner»

A bientôt 33 ans, Mohamed Salah en a encore sous la chaussure et compte bien se battre pour tous les trophées avec Liverpool ainsi qu'avec la sélection égyptienne à l'avenir... dont la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe du monde 2026. Tout rafler, voici le leitmotiv de Salah comme avoué à France Football. « Je n'ai que 32 ans (33 en juin), plusieurs lauréats ces dernières années étaient des trentenaires (Cristiano Ronaldo, 31 ans en 2016, 32 ans en 2017, Modric, 33 en 2018 ; Messi 32 en 2019, 34 en 2021, 36 en 2023 ; Benzema, 34 en 2022). Donc, qui sait ? Et puis, la saison prochaine s'annonce passionnante avec la défense de notre titre avec Liverpool et la Ligue des champions, la CAN avec l'Égypte (fin 2025-début 2026, au Maroc) et, je l'espère, le Mondial (été 2026, aux États-Unis, au Canada et au Mexique). Et vous connaissez déjà mon ambition. Tout gagner (Rires) ».