Ces trois joueurs du PSG se sont fait «démonter» !

Au début de la saison, le PSG n'affichait pas une forme étincelante, et les critiques n'ont pas tardé à fuser. Certains joueurs ont été pointés du doigt, avant que le club ne passe à la vitesse supérieure en 2025, réussissant même à atteindre la finale de la Ligue des champions. Mais les supporters pourraient bien revenir sur leurs propos au vu des performances actuelles...

Le 31 mai prochain, le PSG affrontera l'Inter Milan en finale de la Ligue des champions. Quelques mois auparavant, cette situation paraissait totalement impossible, notamment à cause de trois joueurs, qui recevaient beaucoup de critiques : Gianluigi Donnarumma, Fabian Ruiz et Willian Pacho. Pour Lionel Charbonnier, ils ont réussi à tenir le choc, et sont désormais des incontournables au PSG.

PSG : Donnarumma, Ruiz et Pacho pris en grippe

Régulièrement ciblé pour ses erreurs de jeu au pied, Gianluigi Donnarumma s'est révélé être un grand héros dans cette campagne européenne, notamment contre Arsenal. Fabian Ruiz et Willian Pacho sont également devenus des valeurs sûres au PSG. « La clé de voûte parisienne : Donnarumma - Pacho - Fabian Ruiz. Ce sont trois joueurs que beaucoup de supporters parisiens ont démonté. Ça disait que Fabian Ruiz n'était pas capable, qu'il n'avait pas la technique, que quand ça allait s'accélérer en Coupe d'Europe, il allait se faire déborder, qu'il n'allait jamais avoir le niveau... », regrette Lionel Charbonnier dans l'After Foot de RMC.

Un collectif d'exception au PSG

Depuis quelques mois, le PSG peut s'appuyer sur une force de caractère collective, qui lui permet de relever tous les plus grands défis. Il ne reste qu'à concrétiser en inscrivant son nom au palmarès de la Ligue des champions le 31 mai prochain, et ce sûrement avec l'aide de ces trois joueurs qui ont été beaucoup critiqués. Gianluigi Donnarumma, Willian Pacho et Fabian Ruiz peuvent se satisfaire d'avoir réussi à mettre tout le monde d'accord dernièrement.