Panique au PSG, il annonce un «changement» avec Luis Enrique !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En validant sa qualification pour la finale de la Ligue des champions, le PSG aura une occasion en or d'ajouter à son palmarès cette prestigieuse compétition à la fin du mois. Pourtant, au début de la saison, rien ne laissait penser que le club parisien allait réussir une telle épopée. Alain Roche, ancien joueur du PSG pendant les années 1990, s'est confié sur le déclic qui a transformé l'effectif de Luis Enrique.

Ancien international français, Alain Roche a eu le temps de gagner six titres avec le PSG durant son passage entre 1992 et 1998. Le défenseur central s'est exprimé sur ce qui a permis aux joueurs de la capitale de franchir un cap, et d'être capables aujourd'hui de prétendre au titre en Ligue des Champions.

Le gros déclic du PSG

Auteur d'un début de campagne européenne un peu hésitant, le PSG aurait pu passer à la trappe. Mais depuis six mois, l'équipe affiche un niveau de jeu impressionnant, et le club a réussi à passer les étapes avec succès, à commencer par une victoire contre Manchester City. « Luis Enrique travaille depuis deux ans maintenant, mais je pense que le déclic s'est produit lorsque l'équipe a battu Manchester City à domicile en Ligue des Champions. Ils perdaient 0-2 et ont gagné 4-2, c'était le changement clé. C'était spectaculaire », déclare Alain Roche lors d'un entretien pour Relevo.

« Luis Enrique a révolutionné l'équipe »

Grâce à sa méthode, Luis Enrique a fini par obtenir les résultats escomptés, et l'entraîneur espagnol arrivera peut-être à accomplir son plus grand objectif. « Cette victoire a donné beaucoup de confiance à l'équipe. Luis Enrique a révolutionné l'équipe. Il a cherché les mots justes pour motiver les joueurs, afin que cette équipe ait la confiance dont elle a besoin », poursuit Alain Roche. Reste à gérer parfaitement la fin de la saison durant les prochaines semaines.