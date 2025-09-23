Ballon d’Or - OM : Coup de pression du PSG ?

Axel Cornic

Vainqueur notamment de la Ligue des Champions, la première de son histoire, le Paris Saint-Germain a été mis en avant lors de la cérémonie des Ballon d’Or 2025. Et c’est notamment le cas avec Ousmane Dembélé, auteur d’une saison fantastique, qui a reçu la prestigieuse distinction individuelle.

Le Ballon d’Or a toujours suscité d’énormes débats. Certains assurent que dans un sport collectif comme le football, une récompense individuelle n’a pas sa place. D’autres estiment plutôt qu’il faut mettre en avant les stars qui font briller ce sport et cette année, cela a été au tour d’Ousmane Dembélé.

« C’est un trophée qui rend fou les équipes » L’international français sort d’une saison plus qu’aboutie, avec notamment une victoire en Ligue des Champions qui le plaçait parmi les grands favoris. Mais cela n’a pas suffi au PSG ! « C’est un trophée qui rend fou les équipes. Toute la journée d’hier (lundi), le PSG a essayé d’avoir des informations en passant des coups de fil » a confié Olivier Brossard, sur Ici Paris Île-de-France.