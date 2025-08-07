Ballon d’Or : L’annonce officielle qui régale le PSG !

Pierrick Levallet

Le PSG sera particulièrement bien représenté pendant la cérémonie du Ballon d’Or le 22 septembre prochain. La liste des 30 nommés pour l’édition 2025 a été dévoilée, et 9 joueurs de Luis Enrique y figurent. Le club de la capitale n’a d’ailleurs pas manqué de réagir à l’annonce officielle en affichant toute sa fierté.

La saison 2024-2025 a été historique pour le PSG. Le club de la capitale a enfin réalisé son rêve de remporter la Ligue des champions. L’équipe de Luis Enrique a très certainement été la meilleure du monde lors de cet exercice. Les Rouge-et-Bleu ont donc été particulièrement bien récompensés pour la cérémonie du Ballon d’Or.

9 joueurs du PSG nommés pour le Ballon d'Or 2025 La liste des 30 nommés vient en effet d’être dévoilée. Et on peut y retrouver pas moins de 9 joueurs du PSG. Ousmane Dembélé, Gianluigi Donnarumma, Désiré Doué, Fabian Ruiz, Achraf Hakimi, Joao Neves, Khvitcha Kvaratskhelia, Nuno Mendes ou encore Vitinha auront ainsi une chance de décrocher le graal le 22 septembre prochain.