Ballon d’or - Dembélé : Polémique au PSG, l’annonce cash de l’agent d’Hakimi !

Achraf Hakimi ne s’en cachait pas et, au détour d’un échange avec le journaliste Bertrand Latour pour Canal+, affirmait « mériter » le Ballon d’or lors d’une interview diffusée le 9 août dernier en marge de la Supercoupe d’Europe remportée par le PSG (2-2 puis 4-3 aux tirs au but). Une déclaration qui a divisé alors qu’une campagne pro-Ousmane Dembélé est effectuée par le club de la capitale. Alejandro Camano, représentant du défenseur, est monté au créneau.
Ousmane Dembélé ou Lamine Yamal ? Voilà les deux grands favoris au Ballon d’or 2025 si l’on se fie aux tendances dans la presse. De par son palmarès et son impact sur le jeu du PSG, le champion du monde tricolore semble partir avec un avantage sur la pépite de 18 ans du FC Barcelone. Toutefois, pour la cérémonie du Ballon d’or programmée pour le 22 septembre prochain au Théâtre du Châtelet à Paris, un invité surprise en la personne d’Achraf Hakimi est susceptible de s’inviter à la fête.
«Les six dernières saisons de Hakimi ont toutes prouvé qu'il était un joueur exceptionnel»
En interview avec Bertrand Latour pour Canal+, le latéral droit marocain du PSG tenait notamment les propos suivants, engendrant une petite polémique. « Je pense que je le mérite ! ». Interrogé en conférence de presse sur la question la semaine dernière, Luis Enrique a botté en touche. Ce que n’a pas fait l’agent d’Achraf Hakimi.
« Le Ballon d’or pour Hakimi ? Les six dernières saisons de Hakimi ont toutes prouvé qu'il était un joueur exceptionnel, puisqu'il a remporté des titres collectifs au plus haut niveau avec le Real Madrid, le Borussia Dortmund, l'Inter Milan et maintenant le Paris Saint-Germain ! (…) Il incarne l'évolution du football offensif moderne, où le poste de latéral droit, avec son emplacement et son penchant offensif, a donné plus de puissance au style de jeu des équipes pour lesquelles il a joué, et même à l'équipe nationale de son pays... ».
«C'est un honneur de partager avec son ami personnel Dembélé, la possibilité de remporter ce prix»
Pour Winwin.com, Alejandro Camano a tenu à calmer les ardeurs de tout le monde sur la question en évoquant les liens étroits entre Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi. « À mon avis, il est le meilleur joueur au monde à son poste, à égalité, voire supérieur aux légendes historiques ! Pour Hakimi, c'est un honneur de partager avec ses coéquipiers actuels du Paris Saint-Germain, et même avec son ami personnel Dembélé, la possibilité de remporter ce prix ».