Ballon d’or - Dembélé : Polémique au PSG, l’annonce cash de l’agent d’Hakimi !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Achraf Hakimi ne s’en cachait pas et, au détour d’un échange avec le journaliste Bertrand Latour pour Canal+, affirmait « mériter » le Ballon d’or lors d’une interview diffusée le 9 août dernier en marge de la Supercoupe d’Europe remportée par le PSG (2-2 puis 4-3 aux tirs au but). Une déclaration qui a divisé alors qu’une campagne pro-Ousmane Dembélé est effectuée par le club de la capitale. Alejandro Camano, représentant du défenseur, est monté au créneau.

Ousmane Dembélé ou Lamine Yamal ? Voilà les deux grands favoris au Ballon d’or 2025 si l’on se fie aux tendances dans la presse. De par son palmarès et son impact sur le jeu du PSG, le champion du monde tricolore semble partir avec un avantage sur la pépite de 18 ans du FC Barcelone. Toutefois, pour la cérémonie du Ballon d’or programmée pour le 22 septembre prochain au Théâtre du Châtelet à Paris, un invité surprise en la personne d’Achraf Hakimi est susceptible de s’inviter à la fête.

«Les six dernières saisons de Hakimi ont toutes prouvé qu'il était un joueur exceptionnel» En interview avec Bertrand Latour pour Canal+, le latéral droit marocain du PSG tenait notamment les propos suivants, engendrant une petite polémique. « Je pense que je le mérite ! ». Interrogé en conférence de presse sur la question la semaine dernière, Luis Enrique a botté en touche. Ce que n’a pas fait l’agent d’Achraf Hakimi. « Le Ballon d’or pour Hakimi ? Les six dernières saisons de Hakimi ont toutes prouvé qu'il était un joueur exceptionnel, puisqu'il a remporté des titres collectifs au plus haut niveau avec le Real Madrid, le Borussia Dortmund, l'Inter Milan et maintenant le Paris Saint-Germain ! (…) Il incarne l'évolution du football offensif moderne, où le poste de latéral droit, avec son emplacement et son penchant offensif, a donné plus de puissance au style de jeu des équipes pour lesquelles il a joué, et même à l'équipe nationale de son pays... ».