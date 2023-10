Ballon d'Or : «C'est trop juste», Mbappé ne va pas aimer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lundi soir, la suspens va prendre fin concernant le Ballon d'Or. La cérémonie se déroulera effectivement à Paris ce 30 octobre et trois joueurs semblent particulièrement concernés pour la victoire finale à savoir Kylian Mbappé, Erling Haaland et Lionel Messi. Néanmoins, selon Bixente Lizarazu, l'attaquant du PSG n'a aucune chance face au duo Messi-Haaland. L'Argentin reste même l'immense favori pour décrocher un huitième trophée.

Le verdict va enfin tomber. Lundi soir au Théâtre du Châtelet, le 63e Ballon d'Or sera remis. Cette année, trois joueurs se détachent pour décrocher le trophée à savoir Kylian Mbappé, Erling Haaland et Lionel Messi. Mais pour Bixente Lizarazu, l'attaquant du PSG part de beaucoup trop loin pour espérer priver Lionel Messi d'un huitième sacre.

PSG : Mbappé craque en plein match ! https://t.co/xsqKRfOfeT pic.twitter.com/2m5IpbB6nv — le10sport (@le10sport) October 29, 2023

«Je pense que c'est trop juste pour Mbappé»

« Entre les trois joueurs qui sont cités, je pense que c'est trop juste pour Mbappé. Cela va se jouer entre Messi et Haaland. Mais le fait d'avoir gagné la Coupe du monde et d'avoir fait une grande Coupe du monde, je ne serais pas surpris si on le donne à Messi. En plus ce sera la dernière fois, ce sera son huitième. Il est aux Etats-Unis, ce sera la fin de sa carrière et j'ai l'impression que c'est lui le grand favori », prédit le Champion du monde 1998 sur le plateau de Téléfoot , avant d'expliquer pourquoi il estime que c'est trop juste pour Kylian Mbappé cette année.

«Pour Mbappé, il n'y a ni la Coupe du monde, ni la Ligue des champions»