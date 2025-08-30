Avenir de Zaïre-Emery : Le PSG fait une annonce officielle !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En difficulté dans le jeu depuis maintenant plusieurs mois, Warren Zaïre-Emery peine à retrouver son meilleur niveau avec le PSG. Luis Enrique a fait le point sur la situation de son jeune milieu de terrain vendredi après-midi en conférence de presse, et le coach espagnol du PSG a tenu à se montrer rassurant sur l'avenir de Zaïre-Emery.

Désormais barré par la présence de l'indéboulonnable trio du milieu de terrain du PSG composé de Vitinha, Fabian Ruiz et João Neves, Warren Zaïre-Emery est en train de vivre une année 2025 relativement compliquée. Le jeune international tricolore de 19 ans ne parvient pas à retrouver son meilleur niveau depuis son retour de blessure, et il en a ainsi perdu sa place de titulaire au PSG ainsi qu'en équipe de France, où Didier Deschamps ne l'a pas appelé pour le nouveau rassemblement.

« Un joueur très important » Interrogé en conférence de presse vendredi avant la rencontre entre Toulouse et le PSG, Luis Enrique a néanmoins tenu à se montrer rassurant sur le futur de Zaïre-Emery au PSG : « Quand on a un joueur comme Zaïre-Emery, c’est un vrai plaisir. Il est un joueur incroyable, avec un comportement et un niveau top, très top. Il doit continuer à faire ce qu’il fait, chercher à jouer plus. Il a la qualité. Il a été, il est et il sera un joueur très important », assure le coach espagnol du PSG.