Avenir de Zaïre-Emery : Le PSG fait une annonce officielle !

En difficulté dans le jeu depuis maintenant plusieurs mois, Warren Zaïre-Emery peine à retrouver son meilleur niveau avec le PSG. Luis Enrique a fait le point sur la situation de son jeune milieu de terrain vendredi après-midi en conférence de presse, et le coach espagnol du PSG a tenu à se montrer rassurant sur l'avenir de Zaïre-Emery.
Désormais barré par la présence de l'indéboulonnable trio du milieu de terrain du PSG composé de Vitinha, Fabian Ruiz et João Neves, Warren Zaïre-Emery est en train de vivre une année 2025 relativement compliquée. Le jeune international tricolore de 19 ans ne parvient pas à retrouver son meilleur niveau depuis son retour de blessure, et il en a ainsi perdu sa place de titulaire au PSG ainsi qu'en équipe de France, où Didier Deschamps ne l'a pas appelé pour le nouveau rassemblement.
« Un joueur très important »
Interrogé en conférence de presse vendredi avant la rencontre entre Toulouse et le PSG, Luis Enrique a néanmoins tenu à se montrer rassurant sur le futur de Zaïre-Emery au PSG : « Quand on a un joueur comme Zaïre-Emery, c’est un vrai plaisir. Il est un joueur incroyable, avec un comportement et un niveau top, très top. Il doit continuer à faire ce qu’il fait, chercher à jouer plus. Il a la qualité. Il a été, il est et il sera un joueur très important », assure le coach espagnol du PSG.
« Normal d’avoir des hauts et des bas »
« Pendant la carrière d’un joueur, c’est normal d’avoir des hauts et des bas. On peut être à un haut niveau et jouer un peu moins. Il doit continuer comme ça, c’est un exemple de ce que doit être un joueur du PSG », poursuit Luis Enrique pour justifier cette mauvaise passe traversée par Warren Zaïre-Emery au PSG. Le message est passé pour le jeune titi...