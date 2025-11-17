«Au bord de la rupture», le PSG tout proche de virer Luis Enrique ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que le PSG était très mal en point dans la première phase de Ligue des Champions en début de saison dernière, il semblerait que Luis Enrique ne soit pas passé loin de la sellette. En effet, à en croire les révélations de Daniel Riolo, les dirigeants du PSG auraient sérieusement songé à virer l'entraîneur espagnol, qui a finalement complètement inversé le cours de l'histoire en remportant la C1 quelques mois plus tard.

Le PSG s'est fait une grosse frayeur la saison dernière et n'est pas passé loin d'une élimination en Ligue des Champions dès la première phase. Luis Enrique était alors fortement critiqué à ce moment-là en raison de ses choix tactiques qui faisaient débat, et certains réclamaient même la tête du coach espagnol du PSG. Finalement, tout s'est inversé lorsque le club de la capitale a commencé à trouver son rythme de croisière dans les phases à élimination directe, allant même jusqu'à remporter cette fameuse Ligue des Champions le 31 mai, à Munich.

« Un mec qui est détesté en Espagne » Interrogé par France Bleu, Daniel Riolo explique pourquoi il a longtemps été à charge contre Luis Enrique en critiquant très régulièrement le coach du PSG : « Je l'aimais bien. Il était formidable car il était très polyvalent. C'est d'ailleurs ce qu'il essaie de transmettre à ses joueurs au PSG. Beaucoup de gens ne savent pas quel joueur il était. Certains ne savent pas comment s'est passé son transfert Barça-Real. C'est un mec qui est détesté en Espagne », confie Riolo.