«Arrêter ce massacre» : Il y a urgence pour le PSG !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que le PSG affronte l’Inter Miami en huitièmes de finale ce dimanche, l’UNFP a publié un communiqué pour fustiger les dates de la Coupe du monde des clubs. Le syndicat des joueurs a alerté sur les risques pour les joueurs après une saison déjà éprouvante et alors que Luis Enrique aura très peu de temps pour préparer la prochaine.

« L’incongruité de la situation n’échappe à personne, si ce n’est, évidemment, à Gianni Infantino et à ses courtisans. Du haut de sa tour d’ivoire, qu’il promène aux quatre coins de la planète, le président de la FIFA ne s’embarrasse pas du sort que le calendrier international réserve aux premiers acteurs du jeu, alors que “sa” Coupe du monde des clubs prouve, jusqu’à l’absurde, qu’il est urgent d’arrêter ce jeu de massacre. Il bafoue la santé physique et mentale des joueurs pour quelques dollars de plus, tout en se moquant, pis, tout en ignorant les conventions collectives – La Charte, en France – qui, un peu partout, prévoient une période incompressible de trois semaines de repos pour les footballeurs entre deux saisons sportives », a déploré l’ UNFP .

« Luis Enrique n’aura alors que deux petites semaines pour préparer son équipe avant le début du championnat »

Alors que plusieurs clubs de Ligue 1 ont déjà fait leur retour à l’entraînement, le PSG de son côté aura très peu de temps pour se reposer et préparer la prochaine saison : « Imaginons, puisque cette interminable saison lui sourit, qu’il dispute son 65e match, le 13 juillet à New York où se jouera la finale de cette Coupe du monde des clubs – dont les Américains se moquent comme de leur premier hamburger… Ils ne sont pas les seuls ! -, et Luis Enrique n’aura alors que deux petites semaines pour préparer son équipe avant le début du championnat… Car on ne voit ni comment ni pourquoi les Parisiens ne bénéficieraient pas des trois semaines de repos total auxquelles ils ont droit et dont ils ont, cette année plus que toute autre, le plus grand besoin. Un retard dans la préparation qui ne doit pas manquer également d’inquiéter Didier Deschamps en prévision des deux matchs de qualification à la Coupe du monde 2026, les 5 et 9 septembre en Ukraine et face à l’Islande, puisque nombreux sont les joueurs du PSG à être internationaux… Qu’en dites-vous, monsieur Infantino ? »