Après son calvaire, un joueur du PSG annonce du lourd

En grande difficulté la saison dernière, Vitinha est l'une des belles surprises de Luis Enrique cette saison. Le joueur portugais monte en puissance et s'affirme comme l'un des leaders au milieu de terrain. Présent en conférence de presse ce mardi, le joueur de 23 ans est revenu sur sa bonne forme du moment.

Recruté contre un chèque de 40M€ par le PSG l'été dernier, Vitinha a eu du mal à répondre aux attentes placées en lui. Le milieu de terrain portugais avait même du compter sur le soutien de ses coéquipiers et de Christophe Galtier pour remonter la pente. « Vitinha, qui est dans une période difficile comme l’équipe, tout le monde avait son nom à la bouche durant les trois premiers mois. Et je vous ai tous relus. On peut intégrer qu'on ait un coup de moins bien à un certain moment pour plein de raisons, comme la Coupe du monde » avait confié le technicien. Une prédiction qui s'est avérée juste.

Vitinha monte en puissance

Car ces dernières semaines, Vitinha enchaîne les titularisations et les prestations abouties sous les ordres de Luis Enrique. Malgré la concurrence dans l'entrejeu, le joueur de 23 ans parvient à tirer son épingle du jeu et à se faire remarquer. « Je me sens bien, confiant. Je veux continuer comme ça pour aider l'équipe » avait prévenu Vitinha après le match face à l'OL dimanche (1-4). Le joueur a obtenu une première récompense puisqu'il a été appelé en sélection nationale.

« Avoir cette expérience à un jeune âge ne me fait que du bien »