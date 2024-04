Après l’OM, il réclame une énorme sanction contre le PSG

La rédaction

Malgré la victoire 2-0 du PSG face à l’OM lors du Classique dimanche dernier, l’expulsion de Lucas Beraldo en première période n’a pas du tout plu au conseiller sportif du PSG, Luis Campos. Et ce dernier l’a bien fait savoir, au corps arbitral à la mi-temps. Une réaction déplacé pour un dirigeant selon le journaliste Didier Roustan.

Ça a chauffé dans les couloirs de l’Orange Vélodrome dimanche dernier lors du Classique ! Alors que le score était de 0-0, le défenseur brésilien du PSG, Lucas Beraldo, s’est fait exclure juste avant la mi-temps. Une décision prise par l’arbitre de ce match, Benoît Bastien, qui a mis très en colère Luis Campos. Alors que les acteurs regagnaient les vestiaires pour la pause, le conseiller sportif parisien s’en est pris à Marc Bollengier, quatrième arbitre de la rencontre. « L’arbitre n’a même pas sifflé, c’est vous ! » , s’emporte-t-il notamment, sous le regard de certains joueurs.

Départ de Mbappé : Ce transfert à 130M€ va plomber le PSG https://t.co/CHFFaSB7KX pic.twitter.com/1ZBgqyvK03 — le10sport (@le10sport) April 3, 2024

Un comportement pas au goût de Didier Roustan

Suivi par les caméras de Prime Vidéo , la colère du portugais n’a pas échappé au journaliste Didier Roustan. Pour lui, un dirigeant de club ne doit pas avoir cette attitude et il réclame de lourdes sanctions pour Luis Campos.

«Une suspension de 6 mois dans cette zone me semble être un minimum»