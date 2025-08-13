Après le PSG, Donnarumma viré d’une autre équipe ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG a tranché dans le dossier Gianluigi Donnarumma. Agacé par le comportement de son entourage et désireux d’installer un nouveau leader dans les cages, le club a recruté Lucas Chevalier pour le remplacer. Une décision qui surprend en Italie, où Dino Zoff s’étonne de voir l’un des artisans de la victoire en Ligue des champions poussé vers la sortie.

La hiérarchie des gardiens au PSG s’apprête à vivre un bouleversement. Alors que Gianluigi Donnarumma sort d’une saison marquée par des performances solides, la direction parisienne aurait perdu patience face à l’absence d’avancée dans les négociations pour une prolongation de contrat. L’Italien, dont l’engagement court encore deux saisons, n’a pas trouvé d’accord avec le club et a annoncé son départ ce mardi. Le PSG avait déjà tranché et mis la main sur Lucas Chevalier, en provenance du LOSC, pour en faire le nouveau numéro un.

L'Italie est consternée Ce choix a placé Donnarumma dans une position délicate. En Italie, cette décision laisse perplexe, à commencer par Dino Zoff. « Je ne comprends pas ce qui a pu se passer, d'autant plus que sa contribution a été primordiale .La situation n'est pas claire. Parce que le succès du PSG en Ligue des champions est en partie dû à lui. Bien sûr, je suis surpris. Il y a peut-être des problèmes de contrat ou de renouvellement, mais je n'ai pas d'informations précises. » a-t-il déclaré à l'ANSA.