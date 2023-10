Après le naufrage, Luis Enrique prépare une surprise avec le PSG ?

Benjamin Labrousse

Au sortir d’une gifle infligée par Newcastle au PSG (4-1) ce mercredi, la tactique en 4-2-4 mise en place par Luis Enrique fait débat. Submergés au milieu de terrain notamment, les Parisiens avaient vu l’entraîneur espagnol s’entêter à propos de cette formation dans ses propos d’après-match. Récemment, le coach parisien a élaboré un nouveau schéma tactique.

Le PSG cherche encore sa formule. Après la débâcle de mercredi face à Newcastle, le club de la capitale ne possède toujours pas sa formation idéale, bien que l’arrivée de Luis Enrique sur le banc parisien en juillet dernier laissait présager un 4-3-3 dont l’Espagnol est d’ordinaire si friand. Après la rencontre, ce dernier avait maintenu que son 4-2-4 inoffensif pourtant ce soir-là, avait été le meilleur choix possible.

« Je n'ai rien changé à la mi-temps car je pensais que ce système était le meilleur »

« Je n'ai rien changé à la mi-temps car je pensais que ce système était le meilleur. Je pense toujours qu'il était le meilleur. Est-ce une défaite importante dans notre construction ? Je ne sais pas. Notre objectif est d'aller en huitièmes dans un premier temps. On est toujours deuxièmes » , avait ainsi déclaré le coach du PSG. De son côté, Lucas Hernandez n’avait pas voulu mettre en avant la défaillance parisienne au milieu de terrain, mais davantage l’attitude proposée : « L'organisation du milieu de terrain ? Ils nous ont mis en difficulté. Après, quand on revoit les buts, c'est plus des erreurs individuelles de notre part. C'est à nous d'apprendre de nos erreurs et de se remettre dans la bonne voie » .

Luis Enrique a élaboré un 4-2-3-1 à l’entraînement