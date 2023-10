Le PSG humilié, Luis Enrique s’agace !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Fait assez rare pour le souligner, le PSG s'est lourdement incliné en phase de poules de Ligue des champions face à Newcastle (4-1). Après le coup de sifflet final, Luis Enrique ne s'est pas défilé et a reconnu ses fautes, même s'il a eu du mal à masquer son agacement en répondant aux interrogations sur sa tactique. Comme face à Clermont, son 4-2-4 n'a pas convaincu.

Personne n'imaginait une telle déconvenue en Ligue des champions, surtout face à Newcastle, qui accueillait son premier match de C1 depuis près de 20 ans. Face à l'équipe anglaise, le PSG de Luis Enrique s'est loupé. Sans solution, incapable de créer le danger, le club parisien s'est montré inexistant. Les joueurs ont leur part de responsabilité, mais Luis Enrique a aussi plaidé coupable. « Je suis le premier responsable du résultat, le premier et le seul » a lâché l'entraîneur du PSG, qui a refusé; tout au long du match, de changer de système.

Luis Enrique agacé en coulisses

Comme face à Clermont en championnat, Luis Enrique a décidé d'aligner un 4-2-4. Force est de constater que cette décision a été un échec. Après le coup de sifflet final, de nombreux journalistes ont, justement, voulu le questionner sur ce choix. Mais comme l'a noté RMC Sport, Luis Enrique était profondément agacé en coulisses. Le technicien avait la tête des mauvais jours. Et ce n'est pas les critiques de Daniel Riolo, qui lui redonneront le sourire.

« C’est de la m*rde »