Après la débâcle du PSG, il se justifie

Amadou Diawara

Pour son deuxième rendez-vous de la saison en Ligue des Champions, le PSG affrontait Newcastle à l'extérieur. Alors que son équipe a subi une lourde défaite, Manuel Ugarte a analysé la rencontre. Et à en croire l'international uruguayen, le PSG n'a pas réussi à produire le jeu qu'il désirait.

Ce mercredi soir, le PSG s'est frotté à Newcastle pour son deuxième match de la phase de groupes en Ligue des Champions. Après avoir battu le Borussia Dortmund, les hommes de Luis Enrique ont subi une lourde défaite au St James' Park. Présent en zone mixte après la rencontre, Manuel Ugarte a expliqué ce qui avait fait défaut au PSG contre Newcastle.

PSG : Mbappé peut faire une victime colossale... au Real Madrid ! https://t.co/UbEvUv3O2u pic.twitter.com/UZV3TxJpIG — le10sport (@le10sport) October 5, 2023

«Newcastle a été plus agressif»

« Newcastle a été plus agressif, ils reviennent en Ligue des Champions, c’est nouveau pour eux. Je dis ça dans le bon sens, mais je pense qu’on aurait pu faire plus en termes d’attitudes, au niveau individuel mais bon, ce n’était pas uniquement à cause de nous. C’est aussi à eux que revient le mérite. Il ne faut pas oublier qu’on est deuxième de ce groupe et il faut continuer. On aurait pu faire un meilleur match, mais la différence était trop grande entre ce qu’on voulait faire et ce qui s’est passé durant le match » , a estimé Manuel Ugarte, avant d'en rajouter une couche.

«La différence de buts ne reflète pas le match»