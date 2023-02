Après avoir multiplié les clashs, Neymar interpelle le PSG

Amadou Diawara

En marge du choc face à l'AS Monaco, Neymar a provoqué plusieurs clashs : sur le terrain avec Vitinha et Hugo Ekitike et dans le vestiaire avec Luis Campos. Malgré tout, le numéro 10 du PSG a tenu à remobiliser son équipe avant le duel au sommet face au Bayern de ce mardi soir en huitième de finale aller de la Ligue des Champions.

La défaite face à l'AS Monaco a été celle de trop pour Neymar. Alors qu'il avait déjà essuyé trois défaites en 2023, le PSG s'est une nouvelle fois incliné ce samedi après-midi. Et Neymar semble avoir senti venir cette défaite.

Mbappé réussit un miracle, Neymar lâche un aveu sur Messi https://t.co/H9fL66tj0Y pic.twitter.com/doooALtvfv — le10sport (@le10sport) February 13, 2023

«C'est comme la Coupe du monde»

Lors de la rencontre face à l'AS Monaco (défaite 3-1), Neymar était particulièrement nerveux. Alors que le PSG était mené 2-0 par les Monégasques, la star brésilienne s'est en pris à plusieurs reprises à Vitinha et Hugo Ekitike, qui ne sentaient pas le jeu comme lui et ne prenaient pas les bonnes décisions selon lui. Après le coup de sifflet final, Neymar aurait également eu une prise de bec avec Luis Campos, qui a poussé un coup de gueule dans le vestiaire après la terne prestation de ses joueurs. Malgré cette situation critique, l'attaquant du PSG a tenu à remobiliser les siens en conférence de presse ce lundi après-midi.

«On n'est pas là pour se promener, on est là pour travailler»