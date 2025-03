Annoncé au PSG, un phénomène veut imiter Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

L’été dernier, Nico Williams, tout juste sacré champion d’Europe 2024 avec l’Espagne, s’est retrouvé dans le viseur de plusieurs clubs comme le FC Barcelone ou encore du PSG. Finalement resté à l’Athletic Bilbao, le phénomène de 22 ans a affirmé dans les colonnes de France Football que Kylian Mbappé (Real Madrid) l’inspirait beaucoup.

A seulement 26 ans, Kylian Mbappé a déjà laissé une trace marquante dans l’histoire du football. S’il lui reste de nombreux objectifs à atteindre, l’attaquant du Real Madrid n’en reste pas moins une source d’inspiration pour les jeunes générations de football.

Mbappé impressionne Nico Williams

Arrivé cet été au sein du championnat espagnol, l’ancien buteur du PSG a déjà fait couler beaucoup d’encre. Malgré une période d’adaptation compliquée, Mbappé a réussi à impressionner plusieurs cadors de la Liga, comme cela est le cas pour Nico Williams. Phénomène du dernier Euro, l’ailier de 22 ans, qui s’est retrouvé dans le viseur du PSG ou encore du FC Barcelone, a avoué s’inspirer de Kylian Mbappé.

« J'aime comme il bouge, comment il se situe sur le terrain »

Interrogé par France Football sur le type d’ailier qui l’inspirait, Nico Williams a été très clair : « Kylian (Mbappé). Il joue aussi sur le côté gauche, même s'il peut aussi évoluer devant. Les dribbles qu'il réalise, comment il les exécute, sa façon de se déplacer... J'aime beaucoup l'observer, d'autant plus aujourd'hui alors que j'essaie de ne plus être seulement un dribbleur et que j'apprends aussi à combiner. J'aime comme il bouge, comment il se situe sur le terrain, comment il se démarque. J'essaie de le faire aussi et ça marche. »