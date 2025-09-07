«Angoissé, triste», le PSG a traumatisé un gros joueur !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Vainqueur de la Ligue des Champions en mai dernier après un très large succès de 5-0 contre l'Inter Milan, le PSG semble avoir traumatisé Lautaro Martinez. Le buteur argentin du club italien est revenu sur le déroulé de cette finale contre le club parisien, et il s'avour notamment angoissé à l'idée d'y repenser.

Le PSG est entré dans l'histoire le 31 mai dernier avec son carton en finale de la Ligue des Champions contre l'Inter Milan (5-0) à Munich, un match dans lequel les hommes de Luis Enrique n'ont jamais laissé de place au doute. Archi dominateurs et réalistes du début à la fin, les Parisiens ont tout simplement surclassé leurs adversaires intéristes ce soir-là. Et Lautaro Martinez, le buteur argentin du club nerazzurro, garde d'ailleurs un terrible souvenir du PSG...

« J'étais bloqué, un peu angoissé, triste » « Je n'ai pas pu parler pendant cinq jours après la finale perdue de Ligue des champions contre le PSG. J'étais bloqué, un peu angoissé, triste », confie Lautaro Martinez dans un entretien accordé à L'EQUIPE.