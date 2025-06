Alertes au PSG, il dénonce un problème !

En lice pour la Coupe du Monde des clubs, le PSG s'est fixé l'immense objectif de réaliser un quintuplé historique, et ce, en remportant cette première édition de la compétition. Toutefois, comme l'a souligné Jérôme Rothen, plusieurs joueurs de l'effectif de Luis Enrique ne sont pas à 100%. Et les conditions climatiques aux Etats-Unis n'arrangeront pas les choses pour le PSG.

« La Coupe du Monde des clubs n'est pas anecdotique pour le PSG. Là, je ne parle pas des joueurs. Je parle juste des dirigeants. Je parle du président. Quand tu vois ce que ça représente de jouer la Coupe du Monde des clubs sur le plan financier, bien sur que l'objectif du président, c'est de gagner cette compétition. Il l'a dit juste après la victoire en Ligue des Champions. Après, est-ce que c'est réalisable ou pas ? Est-ce que les joueurs seront totalement focus sur la victoire finale ? Je ne sais pas. On aura un élément de réponse dimanche sur le match. Vu la chaleur, vu l'investissement que ça doit amener quand il fait chaud comme ça, et il faut aussi voir comment l'adversaire va fonctionner... Peut-être que l'Atlético de Madrid va venir en claquettes, même si ça m'étonnerait par rapport au coach qu'ils ont (Diego Simeone) », a déclaré Jérôme Rothen , présent dans l'émission Rothen s'enflamme.

«Ça va être difficile de tirer le max»

Dans la foulée, Jérôme Rothen en a rajouté une couche. « Je pense que le PSG veut gagner cette Coupe du Monde des clubs. Les joueurs me l'ont confirmé. L'objectif est d'être le premier à gagner cette compétition et d'avoir tout raflé cette saison. La compétition vient de naitre, donc le PSG serait le premier à avoir tout gagné. C'est historique. Quand tu fais une telle année, il faut surfer sur la vague. La confiance est là, et si en plus les joueurs ne ressentent pas de fatigue... Après je ne sais pas dans quel état d'esprit ils sont aujourd'hui, s'il y a des pépins physiques. Il y en a eu hein sur certains joueurs. Dembélé et Barcola ont eu une alerte avec la sélection. Marquinhos a peut-être besoin de souffler aussi avec sa saison. Et quand il fait très chaud, si physiquement tu te sens un peu fatigué au départ, ça va être difficile de tirer le max », a regretté Jérôme Rothen, ancien milieu gauche du PSG, sur les ondes de RMC Sport.