Alcool, fêtes… Verratti se lâche sur les critiques au PSG

Pour justifier le choix du PSG de se débarrasser de Marco Verratti cet été, il a notamment été question de la mauvaise hygiène de vie de l'Italien. Il faut dire que le milieu de terrain n'a pas les meilleures habitudes pour un sportif de haut niveau, lui qu'on a souvent vu en train de fumer, boire de l'alcool et souvent en soirée. Alors que cela a valu à Verratti de nombreuses critiques, le désormais ex-joueur du PSG a livré sa vision sur ce sujet.

Ces derniers mois, Marco Verratti était de plus en plus critiqué au PSG. A la fois pour ses performances décevantes sur le terrain, mais également pour son comportement en dehors des pelouses et son hygiène de vie loin d'être idéale pour un sportif de haut niveau. A l'occasion de son entretien accordé L'Equipe ce jeudi, Verratti a alors répondu à ceux qui le pointent du doigt...

« C'est ma façon d'être. Pour moi, le foot a toujours été un jeu. Après, j'ai une vie. Les plaisirs que je prenais c'était aller au resto, prendre un verre de vin quand il n'y avait pas d'entraînement. Il y a des joueurs qui se cachent, moi j'ai toujours assumé, dans la vie comme sur les terrains. Je pense que les gens m'aiment un peu aussi pour ça : ils voient que je suis normal. Je savais les moments où je pouvais manger avec mes amis, sortir en boîte quand j'étais plus jeune. J'ai passé onze ans ici, c'est normal que les gens m'aient croisé plus que d'autres. Je ne vais pas rester tous les jours à la maison », a d'abord expliqué Marco Verratti.

« J'ai toujours été très professionnel »