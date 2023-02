Alcool, fête… Révélations stupéfiantes, le PSG s’offre une nouvelle polémique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Absent lors de la rencontre face à Toulouse samedi dernier, Neymar a fêté son anniversaire dans un célèbre bar-restaurant du 4ème arrondissement de Paris. Une soirée à laquelle auraient été conviés plusieurs joueurs du PSG. Et selon Daniel Riolo, certains ont bien profité de cette soirée, et ce à quelques jours d'une rencontre face à l'OM et d'un match de Ligue des champions.

Arrivé en 2017 au PSG, Neymar est régulièrement la cible de critiques, notamment durant les mois de février. Et pour cause, le joueur brésilien fête, chaque année, son anniversaire en présence de nombreux joueurs parisiens, mais aussi de personnalités de la jet-set.

Neymar a fêté son anniversaire

Cette année, Neymar aurait fêté son anniversaire dans le 4ème arrondissement de Paris. Victime d'une gêne à l'adducteur et absent de la rencontre face à Toulouse samedi dernier, l'international brésilien aurait convié plusieurs de ses coéquipiers, à quelques jours d'un match capital en Ligue des champions face au Bayern Munich.

« J’ai vu quelques photos, il n’avait pas l’air frais »