Achraf Hakimi : Le danger pour le PSG

Piece centrale du dispositif de Luis Enrique, Achraf Hakimi manque beaucoup au Paris Saint-Germain en ce moment. Blessé à la cheville au début du mois de novembre, le latéral droit travaille d’arrache-pied pour revenir au plus vite, mais pas seulement pour son club, puisque la Coupe d’Afrique des Nations approche également pour le Maroc.
C’est peut-être la blessure la plus problématique depuis le début de la saison. Véritablement impressionnant depuis deux saison, Achraf Hakimi a été freiné par une blessure à la cheville. Et son importance était telle au sein du PSG, que tout le monde attend avec impatience son retour.
« S'il y a un joueur qui a une capacité physique à revenir plus vite que les autres, c’est Hakimi »
Evidemment, ce sujet est au centre de nombreux débats autour du PSG et certains pensent qu’Hakimi a une chance de revenir à son top. « Franchement, vu le nombre de minutes qu’il a jouées sur les deux dernières saisons, s’il y a un joueur qui a une capacité physique à revenir plus vite que les autres, c’est Achraf Hakimi » a expliqué Pia Clemens, sur la chaine L’Equipe.
« J’espère vraiment qu’il ne va pas se tuer à la tâche »
« La détermination, on l’a tous vue quand il a éclaté en sanglots sur sa blessure, on a tout de suite compris que c’est la CAN qu’il avait en tête » a poursuivi celle qui également animatrice du podcast 100% PSG, sur Ici Paris Ile-de-France. « J’espère vraiment qu’il ne va pas se tuer à la tâche, mais si quelqu’un peut y arriver, c’est lui ».