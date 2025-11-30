Achraf Hakimi : Le danger pour le PSG

Axel Cornic

Piece centrale du dispositif de Luis Enrique, Achraf Hakimi manque beaucoup au Paris Saint-Germain en ce moment. Blessé à la cheville au début du mois de novembre, le latéral droit travaille d’arrache-pied pour revenir au plus vite, mais pas seulement pour son club, puisque la Coupe d’Afrique des Nations approche également pour le Maroc.

C’est peut-être la blessure la plus problématique depuis le début de la saison. Véritablement impressionnant depuis deux saison, Achraf Hakimi a été freiné par une blessure à la cheville. Et son importance était telle au sein du PSG, que tout le monde attend avec impatience son retour.

« S'il y a un joueur qui a une capacité physique à revenir plus vite que les autres, c’est Hakimi » Evidemment, ce sujet est au centre de nombreux débats autour du PSG et certains pensent qu’Hakimi a une chance de revenir à son top. « Franchement, vu le nombre de minutes qu’il a jouées sur les deux dernières saisons, s’il y a un joueur qui a une capacité physique à revenir plus vite que les autres, c’est Achraf Hakimi » a expliqué Pia Clemens, sur la chaine L’Equipe.