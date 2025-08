Achraf Hakimi : L'accusation qui le détruit...

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Joueur phare du PSG cette saison où il a tout raflé hormis la Coupe du monde des clubs, Achraf Hakimi voit une vieille affaire juridique refaire surface ces dernières heures. Le parquet de Nanterre demande un procès pour viol contre le défenseur marocain concernant des faits remontant à février 2023. Sa manageuse Rita a fait une révélation sur l'état d'esprit de l'accusé.

Deux ans après les faits relatés de manière bien différente par la dénommée Amélie (son prénom ayant été modifié par L'Equipe) et Rachel-Flore Pardo, avocate de la partie civile, ainsi qu'Achraf Hakimi et son avocate Me Fanny Colin, le parquet de Nanterre a réclamé contre le joueur du PSG un procès pour viol devant la cour criminelle départementale. C'est la grosse information divulguée par Le Parisien vendredi et confirmée dans la soirée par L'Equipe.