Une star accusée de viol, que doit faire le PSG ?

Faisant désormais partie des meilleurs joueurs du monde, Achraf Hakimi pourrait connaître un profond tournant dans sa carrière. Le Marocain de 26 ans devrait prochainement être jugé pour un viol potentiellement commis à son domicile en février 2023. Alors qu’il risque jusqu’à quinze ans de prison, le numéro 2 met le PSG dans l’embarras, et en fonction du verdict, Paris devra agir.

Auprès de policiers de la sûreté territoriale des Hauts-de-Seine, une jeune femme de 24 ans a ainsi révélé que la star du PSG l’avait violée à son domicile. Une accusation très grave, que le Marocain nie depuis plus de deux ans désormais. Confrontée à son accusatrice en décembre de la même année, Achraf Hakimi avait continué de nier en bloc, affirmant au passage qu’il s’agissait d’une machination financière à son encontre.

Auprès du Parisien, l’avocate du joueur, Me Fanny Colin, estime que ces « réquisitions sont incompréhensibles et insensées au regard des éléments du dossier. » Cette dernière en rajoute une couche sur le dossier : « Celui-ci établit les mensonges de la plaignante, en particulier par les expertises psychologiques menées sur elle », avant de conclure : « Nous demeurons, avec Achraf Hakimi, aussi sereins qu’à l’ouverture de la procédure. Si ces réquisitions devaient être suivies, nous exercerions évidemment toutes les voies de recours. » Le juge d’instruction va désormais devoir trancher et de juger le réquisitoire définitif de l’accusation. En cas de verdict défavorable à son encontre, la star du PSG risque jusqu’à quinze ans de prison, une situation que va devoir gérer le club de la capitale.

