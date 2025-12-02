Achraf Hakimi : La blague lâchée dans le vestiaire du PSG

Axel Cornic

Très important sur le terrain, Achraf Hakimi l’est également dans le vestiaire, puisqu’il est l’un des leaders du Paris Saint-Germain. Ça passe notamment par mettre l’ambiance, comme l’a récemment raconté Désiré Doué, lors de sa victoire au Golden Boy 2025.

Le PSG a réalisé une saison historique, avec notamment la victoire en Ligue des Champions. Mais Luis Enrique a surtout réussi à construire une équipe capable de faire peur aux plus grands clubs d’Europe, avec des joueurs qui ont crevé l’écran.

Nouveau titre pour Doué C’est le cas de Désiré Doué, qui est devenu le deuxième joueur du PSG à recevoir le prix de Golden Boy, après Kylian Mbappé en 2017. « Mes coéquipiers m'ont félicité, ils m'ont complimenté. À commencer par les gars de mon âge, avec qui je suis le plus proche du fait de mon âge, comme Warren Zaire-Emery, Bradley Barcola et Senny Mayulu » a expliqué l’international français de 20 ans, auprès de Tuttosport.