Accord secret avec le PSG : Il lâche enfin la vérité !

Avant le départ de Kylian Mbappé en 2024, le Collectif Ultra Paris (CUP) a été au centre de certaines polémiques. Son président Romain Mabille, avait notamment été accusé d’avoir été payé par le clan de Mbappé. Ce samedi, ce dernier a tenu à rétablir la vérité à propos de cette accusation.
Si actuellement, la relation entre la direction du PSG et les supporters parisiens est au beau fixe, cela n’a pas toujours été le cas sur les dernières années. Président du Collectif Ultras Paris, Romain Mabille avait été accusé par le journaliste et écrivain Romain Molina d’avoir reçu des paiements de la part du clan de Kylian Mbappé.
« Tu ne peux pas être supporter et être rémunéré par le club »
Le leader des Ultras Parisiens était l’invité de l’émission Ici Paris Île-de-France ce samedi, et a pu répondre à ces accusations. Sans surprise, Romain Mabille juge ces pseudo accords secrets totalement infondés. « Bah, non, non à 100%. Tu ne peux pas être supporter et être rémunéré par le club, ça ne va pas ensemble, il y a conflit d’intérêt », a-t-il confié, avant de poursuivre.
« Aucune personne du CUP n’est rémunérée par le club »
« Les gens ont souvent cette idée parce que ça se passe bien, mais si t’écoutes les gens, j’ai été payé par Mbappé, par Nasser… Je ne suis pas payé par tout le monde mais tous les gens qui me payent sont en guerre. Aucune personne du CUP n’est rémunérée par le club », conclut Romain Mabille.