Accord secret avec le PSG : Il lâche enfin la vérité !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Avant le départ de Kylian Mbappé en 2024, le Collectif Ultra Paris (CUP) a été au centre de certaines polémiques. Son président Romain Mabille, avait notamment été accusé d’avoir été payé par le clan de Mbappé. Ce samedi, ce dernier a tenu à rétablir la vérité à propos de cette accusation.

Si actuellement, la relation entre la direction du PSG et les supporters parisiens est au beau fixe, cela n’a pas toujours été le cas sur les dernières années. Président du Collectif Ultras Paris, Romain Mabille avait été accusé par le journaliste et écrivain Romain Molina d’avoir reçu des paiements de la part du clan de Kylian Mbappé.

« Tu ne peux pas être supporter et être rémunéré par le club » Le leader des Ultras Parisiens était l’invité de l’émission Ici Paris Île-de-France ce samedi, et a pu répondre à ces accusations. Sans surprise, Romain Mabille juge ces pseudo accords secrets totalement infondés. « Bah, non, non à 100%. Tu ne peux pas être supporter et être rémunéré par le club, ça ne va pas ensemble, il y a conflit d’intérêt », a-t-il confié, avant de poursuivre.