«Aberrant», le phénomène du PSG fait halluciner Thierry Henry

Alors qu’il a dévoilé ce jeudi sa liste pour le prochain rassemblement de l’équipe de France Espoirs, Thierry Henry a une nouvelle fois été dithyrambique envers Warren Zaïre-Emery. Le sélectionneur des Bleuets est impressionné par les performances du milieu de terrain du PSG. Un niveau qu’il juge anormal pour son âge.

Si le PSG a souffert mercredi soir sur la pelouse de Newcastle en Ligue des champions (4-1), Warren Zaïre-Emery a été une des rares satisfactions côté parisien. Un niveau de performance qui ne surprend pas Thierry Henry, mais qui l’impressionne malgré tout, lui qui en a fait son capitaine avec l’équipe de France Espoirs.

Après avoir dévoilé sa liste pour le prochain rassemblement des Bleuets , Thierry Henry s’est exprimé au sujet de Warren Zaïre-Emery et notamment sur son match mercredi contre Newcastle : « Le match de Zaïre-Emery ? Surpris et pas surpris. C'est vraiment aberrant de voir ce qu'il peut faire à l'heure actuelle. Encore une fois, on peut parler de sa force et de son physique. Mais sa vision, son sens du jeu, comment il se positionne, l'envie... Malheureusement hier, son équipe a sombré. Mais pas lui. À son âge ! », a-t-il déclaré au micro de La chaîne L’Équipe .

