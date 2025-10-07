85M€ : Le PSG s’est offert un joker inattendu !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG avait déboursé pas moins de 85M€ en 2023 pour recruter Gonçalo Ramos en provenance du Benfica Lisbonne, et le buteur portugais galère toujours autant à s’imposer en tant que titulaire indiscutable. Et les observateurs considèrent d’ailleurs le numéro 9 du PSG comme un bon joker, mais un titulaire inefficace…

En décidant de foncer sur Gonçalo Ramos et de miser la coquette somme de 85M€ à l’été 2023 pour le faire venir du Portugal, le PSG s’attendait probablement à un autre rendement de la part du buteur lusitanien. Ramos a en effet tendance à performer lorsqu’il rentre en cours de match, mais rarement quand il est aligné d’entrée de jeu par Luis Enrique au PSG. Ce qui fait donc de lui un joker inattendu…

« Il a coûté trop d’argent » Au micro de l’After Foot sur RMC Sport, Walid Acherchour a critiqué le rendement du buteur portugais du PSG par rapport à son prix d’achat : « Gonçalo Ramos ? Casper Ramos. Quand il démarre un match, on ne le voit pas. 85M€, dès qu’il démarre un match, il n’a pas le droit de faire un appui-remise, il n’a pas le droit d’être disponible. Il a coûté beaucoup trop d’argent », constate-t-il.