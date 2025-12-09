60M€ : C'est confirmé, Vitinha annonce un «grand joueur» au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La saison dernière, le PSG a réalisé une saison exceptionnelle, notamment grâce à l'apport de son trio au milieu de terrain. Fabian Ruiz, Vitinha et Joao Neves ont brillé dans le cœur du jeu parisien, et le troisième du dernier Ballon d'Or n'a d'ailleurs pas manquer d'encenser son compatriote.

Il y a un an et demi, le PSG n'hésitait pas à lâcher 60M€ pour recruter Joao Neves en provenance de Benfica. Un transfert payant compte tenu du niveau déjà atteint par l'ancien Lisboète la saison dernière. Et Vitinha confirme d'ailleurs qu'il s'agit d'un grand joueur.

Vitinha est totalement fan de Joao Neves « Nous avons une excellente relation et cela se voit aussi sur le terrain. Joao est une personne formidable, avec un beau caractère. Le fait qu'il soit portugais aide. Il y a beaucoup d'entente avec le ballon car c'est aussi un grand joueur », assure-t-il dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport.