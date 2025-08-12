50M€ : La star achetée par le PSG qui le fait craquer !

Deux années après son arrivée en provenance du FC Barcelone pour 50M€, Ousmane Dembélé est l’un des favoris pour le Ballon d’Or, décerné le 22 septembre prochain. Le journaliste Giovanni Castaldi se montre dithyrambique à l’égard du numéro 10 du PSG, qui vient de réaliser la meilleure saison de sa carrière.
Le Paris Saint-Germain ne s’imaginait sûrement pas réaliser un tel investissement en enrôlant Ousmane Dembélé à l’été 2023 pour 50M€. L’international français vient de réaliser la meilleure saison de sa carrière et apparaît comme l’un des favoris pour la victoire au Ballon d’Or, grâce à son rôle important dans le sacre en Ligue des champions lors de la saison 2024/25. Journaliste à la chaîne L’Equipe, et futur éditorialiste de la chaîne Ligue 1+, Giovanni Castaldi est sous le charme du numéro 10 du PSG.
« C’est un mec qui donne envie d’inscrire ses gamins à l’école de foot »
« Ousmane Dembélé est une formidable publicité pour le football en général et le Championnat de France en particulier, s’enflamme-t-il, dans des propos accordés au Parisien. C’est un mec qui donne envie d’inscrire ses gamins à l’école de foot. Il est déroutant, imprévisible, impossible à décoder sur le terrain balle au pied. Et en interview, il a cette fraîcheur qui ne peut que le rendre irrésistible et populaire. »
Et maintenant le Ballon d'Or ?
Ousmane Dembélé peut désormais décrocher le Graal avec le Ballon d’Or 2025, décerné le 22 septembre prochain. Aux yeux d’Alain Giresse, l’attaquant du PSG mérite de triompher. « On ne peut pas, selon moi, récompenser une performance individuelle dans une équipe qui ne marche pas. Yamal n’est pas dans une équipe qui ne marche pas, mais on ne peut pas comparer un titre national à une Ligue des champions, estimait récemment Giresse, dans un entretien accordé au Parisien. Il n’y a pas débat. Dembélé, j’espère, aura plus marqué les esprits que Yamal grâce à cette victoire en Ligue des champions. Dieu sait si j’apprécie le talent de Yamal mais il s’est arrêté en route, pas Dembélé ! »