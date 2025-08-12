50M€ : La star achetée par le PSG qui le fait craquer !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Deux années après son arrivée en provenance du FC Barcelone pour 50M€, Ousmane Dembélé est l’un des favoris pour le Ballon d’Or, décerné le 22 septembre prochain. Le journaliste Giovanni Castaldi se montre dithyrambique à l’égard du numéro 10 du PSG, qui vient de réaliser la meilleure saison de sa carrière.

Le Paris Saint-Germain ne s’imaginait sûrement pas réaliser un tel investissement en enrôlant Ousmane Dembélé à l’été 2023 pour 50M€. L’international français vient de réaliser la meilleure saison de sa carrière et apparaît comme l’un des favoris pour la victoire au Ballon d’Or, grâce à son rôle important dans le sacre en Ligue des champions lors de la saison 2024/25. Journaliste à la chaîne L’Equipe, et futur éditorialiste de la chaîne Ligue 1+, Giovanni Castaldi est sous le charme du numéro 10 du PSG.

« C’est un mec qui donne envie d’inscrire ses gamins à l’école de foot » « Ousmane Dembélé est une formidable publicité pour le football en général et le Championnat de France en particulier, s’enflamme-t-il, dans des propos accordés au Parisien. C’est un mec qui donne envie d’inscrire ses gamins à l’école de foot. Il est déroutant, imprévisible, impossible à décoder sur le terrain balle au pied. Et en interview, il a cette fraîcheur qui ne peut que le rendre irrésistible et populaire. »