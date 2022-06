Foot - Ligue 1

PSG, OM, OL… Les grands rendez-vous de la saison de Ligue 1

Publié le 17 juin 2022 à 14h30 par Thibault Morlain

Alors que l’actualité est actuellement prise par le marché des transferts, le football va reprendre ses droits d’ici quelques semaines. La saison de Ligue 1 va ainsi redémarrer à partir du week-end du 6 et 7 août pour un exercice qui s’annonce quelque peu bouleversé étant donné la Coupe du Monde au Qatar en novembre et décembre. Mais voilà à quoi vous pouvez vous attendre pour la prochaine saison de Ligue 1.

On a donc quitté les acteurs de Ligue 1 il y a quelques semaines avec un sacre du PSG et notamment les relégations de l’ASSE, Metz et Bordeaux. Alors que Toulouse, l’AC Ajaccio et Auxerre vont désormais évoluer dans l’élite, ce vendredi, les calendriers de chaque club pour la saison de Ligue 1 2022-2023 ont été révélés. Alors que cet exercice commencera le week-end du 6 et 7 août, voilà les rencontres qui se dérouleront à l’occasion de cette première journée de championnat.



Clermont - PSG / Marseille - Reims / Lyon - Ajaccio / Strasbourg - Monaco / Rennes - Lorient / Toulouse - Nice / Lille - Auxerre / Angers - Nantes / Montpellier - Troyes / Lens - Brest

PSG-OM, derby… Les dates des gros chocs

Bien évidemment, ce qu’on attend tous pour cette saison de Ligue 1, ce sont les affrontements entre les grosses écuries du championnat de France, à commencer notamment par le traditionnel Classico entre le PSG et l’OM. Le premier round se déroulera le week-end du 15 et 16 octobre au Parc des Princes, tandis que le retour au Vélodrome se fera le week-end du 25 au 26 février. Pour ce qui est des autres gros rendez-vous des Parisiens, il y aura un gros enchainement avec le LOSC puis Monaco lors de la 3ème et 4 journée. Pour les possibles retrouvailles entre Christophe Galtier et l’OGC Nice, il faudra attendre le 1er ou 2 octobre. Et pour les matchs entre le PSG et l’OL, cela sera le 17-18 septembre et le 1-2 avril. Pour ce qui est de l’OM, les Olympico contre l’OL se dérouleront à domicile le 5-6 novembre et à l’extérieur le 22-23 avril. Après les événements de cette saison, le match à l’Allianz Riviera contre l’OGC Nice se jouera dès le 28 août. Concernant les différents derby, celui du nord entre le LOSC et le RC Lens aura lieu à l’aller le 8-9 octobre et le retour le 4-5 mars. Celui de la Côte d’Azur entre Nice et Monaco se tiendra le 3-4 septembre puis le 25-26 février.

📌🗓️ Réservez impérativement ces 10 soirées 👉 https://t.co/TryadazZ7o#CalendrierLigue1UberEats pic.twitter.com/GUHS6t2jgc — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) June 17, 2022

Les journées pendants les fêtes, la nouveauté de la saison

Cette saison, il y aura également une grande nouveauté au calendrier de la Ligue 1. Etant donné que le Coupe du Monde se déroulera durant le mois de novembre et décembre, il n’y aura pas de coupure pendant les fêtes de fin d’année. Ainsi, comme en Premier League, on aura le droit à un Boxing Day en Ligue 1. Ainsi, le 28 décembre, on pourra notamment assister à PSG - Strabourg, OM - Toulouse, OGC Nice - RC Lens ou encore Reims - Rennes. Et rebelote quelques jours plus tard pour la nouvelle année avec le 1er janvier des matchs qui opposeront le RC Lens au PSG, Montpellier à l’OM, Rennes à l’OGC Nice ou bien le FC Nantes à Auxerre.



Et cette saison durera alors jusqu’au 3 juin 2023, date de la dernière journée de cet exercice 2022-2023 de Ligue 1.