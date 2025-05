Zinedine Zidane : La grande annonce dans le vestiaire de l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Né à Marseille, Zinedine Zidane n’a jamais porté les couleurs de l’OM au cours de sa carrière, que ce soit comme joueur ou désormais comme entraîneur. Malgré cela, la légende du football français semble être liée à jamais au club phocéen. Un lien avec Zidane confirmé d’ailleurs dans le vestiaire de l’OM par Neal Maupay.

S’il y a bien quelque chose qui faire rêver les fans de l’OM, c’est de voir Zinedine Zidane au sein du club phocéen. Alors que Zizou n’a pas joué à Marseille durant sa carrière, il n’est pas exclu de le voir sur la Canebière en tant qu’entraîneur. Qui de mieux que Zidane pour diriger l’OM, à qui on le lie dans le vestiaire de Roberto De Zerbi ?

« Zidane c’est Marseille »

Pour Booska P, Neal Maupay a dû répondre à la question : « Qui représente le mieux l’OM en Ligue 1 ? ». Et à cela, l’attaquant de l’OM a fait savoir : « Samir Nasri qui me vient en tête, Ribéry… Un qui n’a jamais joué à Marseille, c’est Zidane. Et je pense que Zidane c’est Marseille ».

Nasri comme Zidane !

Zinedine Zidane n’a jamais joué pour l’OM et pourtant, le voilà comme un représentant du club phocéen. Néanmoins, à Marseille, on a donné d’autres réponses à cette même question. Adrien Rabiot a lui cité le nom de Samir Nasri tandis que celui de Steve Mandanda a également été donné.