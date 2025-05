Zidane - OM : Gros coup de gueule à Marseille

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien entraîneur de l'OM, Rolland Courbis s'est prononcé sur le sujet qui agite Marseille : faut-il supporter le PSG lors de la finale de Ligue des champions face à l'Inter comme le suggère Zinédine Zidane ? Comme le champion du monde 1998, le technicien place la France avant toute rivalité sportive.

Ce samedi, la finale de Ligue des champions entre le PSG et l ’Inter ne devrait pas faire déplacer les foules à Marseille . Ceux qui accepteront de voir ce choc le feront pour espérer apercevoir une défaite du PSG . Pour taquiner l’ennemi histoire, certains Marseillais ont dévalisé les maillots de l’Inter. « Toute l’année, il n’y a aucune demande, personne ne veut le maillot de l’Inter. Là, on dirait que tout le peuple devient intériste. C’est la folie » a confié un responsable de Sport 2000 à BFM TV.

Le coup de gueule de Courbis

« Vous vous rendez compte? Dépenser de l’argent pour acheter le maillot de l’équipe qui rencontre le PSG? Il faut vraiment avoir beaucoup d’argent et pas grand-chose à faire dans votre vie. Ça fait des jours qu’on me pose cette question. Je le dis et le répète, quand j’étais entraîneur de l’OM, le PSG était pour moi un adversaire, un rival. Ça n'a jamais été un ennemi. Ce n’est pas pour autant que j’ai l’accent parisien. Zidane nous a donné le chemin, c’est d’être Français avant tout. Continuer à être contre le PSG… Sincèrement, j’ai autre chose à faire que de m’angoisser si le PSG peut battre l’Inter Milan. J’avais deux grands-mères italiennes, et ce n’est pas pour autant que je suis pour l’Inter » a déclaré Courbis sur BFM TV.