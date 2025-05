Zidane - Marseille : Le coup de gueule !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que certains supporters de l’OM se sont offusqués du soutien affiché envers le PSG avant sa finale de la Ligue des Champions, notamment de la part de Zinedine Zidane, Pierre Ménès a réagi à ce sujet. Et l’ancien chroniqueur de Canal + ne comprend absolument pas les messages de haine…

Interrogé dimanche dernier sur Canal + au Grand Prix de Monaco, Zinedine Zidane évoquait la finale de Ligue des Champions qui se disputera samedi entre le PSG et l’ Inter Milan . Malgré son fort attachement à la ville de Marseille où il est né, Zidane affiche son soutien envers le club de la capitale : « Bien sûr, on va regarder oui ! Même moi qui suis Marseillais de toute façon, il va falloir que l’équipe française gagne », a expliqué l’ancien meneur de jeu de l’ équipe de France qui, comme Basile Boli , sera derrière le PSG samedi soir.

« Ça ne mérite pas les messages méprisants »

Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Pierre Ménès évoque sans détour le sujet et ce soutien affiché par Zidane et Boli envers le PSG. Certains supporters marseillais ont réagi avec une certaine virulence, ce que ne comprend pas l’ancien consultant de Canal + : « Chacun fait comme il veut selon sa sensibilité. Ce qui est un peu scandaleux c’est quand tu as des Marseillais qui prennent un peu de hauteur comme Zidane et Boli qui souhaitent la victoire d’un club français, ça arrive tellement souvent, ça ne mérite pas les messages méprisants, haineux ou insultants », explique-t-il.