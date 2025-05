En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. Lors de sa toute première saison à la Maison-Blanche, l'attaquant de 26 ans a inscrit 42 réalisations toutes compétitions confondues. D'après Toni Freixa, journaliste espagnol, les statistiques de Kylian Mbappé sont « truquées ».

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de changé d'air. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 à Paris, le capitaine de l'équipe de France a migré vers Madrid, et ce, pour s'engager librement et gratuitement en faveur du Real.