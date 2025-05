Géraldine Maillet - Cyril Hanouna : Leur nouvelle aventure à l'étranger

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Membre de la même équipe sur Europe 1, Géraldine Maillet et Cyril Hanouna étaient présents à Marrakech il y a quelques jours. La compagne de Daniel Riolo est repartie avec un joli pactole puisqu'elle a remporté un tournoi de poker organisé par Winamax. Désormais, elle vise Las-Vegas, accompagnée, pourquoi pas, de l'ancien animateur de C8.

Drôle d’échange sur Europe 1. Présents sur le plateau d’« On marche sur la tête » ce lundi après-midi, Géraldine Maillet et Cyril Hanouna ont réglé leurs comptes avec le sourire. Présents à Marrakech au même moment, les deux personnalités ne se sont pas croisées, ce que la compagne de Daniel Riolo déplore. « J'ai appris que vous y étiez aussi (...) Donc vous vous savez que je suis à Marrakech, vous allez à Marrakech et voilà… » a-t-elle confié à l’antenne.

Hanouna et Maillet se sont ignorés

L’animateur a, alors, tenté de s’expliquer. « Je voulais pas vous déranger. J'étais avec un ami, on a été joué au casino, petite balade en chameau (...). C'est fou, on était qu'à quelques mètres et pourtant on ne s'est pas vu. (...) Ça aurait été avec plaisir si vous m'aviez appelé. J'avais envie qu'on se croise par surprise, comme ça on est encore plus content de se voir » a-t-il déclaré avec une pointe d'humour.