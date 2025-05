PSG - Zidane : La nouvelle annonce choc !

Alors que le PSG s’apprête à disputer la finale de la Ligue des champions face à l’Inter Milan, plusieurs figures marseillaises s’affichent en soutien au club parisien. Des déclarations inattendues de Zidane, Diawara ou Boli qui risquent de faire grincer des dents du côté de la Canebière…

Alors que le PSG s’apprête à affronter l’Inter Milan en finale de la Ligue des champions, les médias ont pris à cœur de demander aux anciennes gloires de l’ OM et de Marseille de se positionner sur ce match crucial pour les Parisiens. De nombreux témoignages ont alors été recueillis, et ils risquent de faire enrager les supporters de l’ OM . Au micro de RMC, l’ancien défenseur olympien Souleymane Diawara a lui aussi avoué soutenir le PSG dans cette finale de Ligue des champions.

«Ça serait bien que la France ramène la Coupe à la maison»

« Je vais regarder le match, bien évidemment, en espérant une victoire quand même d’une équipe française, donc le PSG. Ça serait bien pour la France. Je vais peut-être me faire des ennemis, mais bon, c’est toujours bien qu’un club français puisse enfin remporter une Ligue des champions, parce que c’est vrai que ça date de 1993. Ça serait bien que la France ramène la Coupe à la maison. C’est plus pour le football français : on sait qu’il en a besoin, il y a beaucoup de pays qui manquent de respect au football français, donc ça serait bien que le PSG remette tout le monde d’accord et qu’on respecte enfin le championnat de France », explique l’ancien défenseur central de l’OM.