Viré par l’OM, il lâche un énorme tacle !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par l'OM au début du projet McCourt, Adil Rami avait été un homme fort de l'effectif phocéen avant d'être finalement licencié au bout de deux ans par Jacques-Henri Eyraud. Et l'ancien défenseur international ne mâche pas ses mots lorsqu'il évoque son conflit avec son président de l'époque à l'OM...

Souvenez-vous, quelques mois après le rachat de l'OM par Frank McCourt et l'intronisation d'une toute nouvelle direction avec Jacques-Henri Eyraud à la présidence et Andoni Zubizarreta au poste de directeur sportif, Adil Rami débarquait au sein du club phocéen à l'été 2017. Un recrutement prometteur pour l'OM, d'autant que Rami arrivait du FC Séville où il était en pleine bourre avec notamment deux Europa League remportées. Mais l'aventure de l'international français a finalement viré au calvaire à l'OM, puisqu'en 2019, Eyraud a décidé de licencier Rami en raison d'une participation au jeu Fort Boyard qui n'aurait pas été autorisée par le club.

Marcelino a tenté un coup de poker à l'OM, il déballe tout https://t.co/saGXAQT3Iv pic.twitter.com/bHCjfoGz77 — le10sport (@le10sport) October 18, 2023

« Il a réussi à l’époque à manipuler les supporters »

À l'occasion d'un live Twitch dans l’émission de Zack Nani, Adil Rami s'est lâché sur son président de l'époque à l'OM et les coulisses de son licenciement : « Ce qui s’est passé avec Jacques-Henri Eyraud c’était violent. Il a réussi à l’époque à manipuler les supporters en me faisant passer pour un mec qui faisait Fort Boyard alors que c’était mon jour off. Il m’a fait du mal en résiliant mon contrat et il me donne le papier le dernier moment et je peux signer nul part », indique le champion du Monde 2018.

« L’homme que je déteste le plus au monde »