Viré «du jour au lendemain» : L’OM lui fait signer un contrat étonnant !

Avant d’être l’une des grosses têtes de l’OM de Bernard Tapie, Jean-Pierre Bernès avait commencé à travailler pour le club phocéen dès le début des années 80. A l’époque, il avait alors rejoint l’OM qui était dans une situation particulière. Cela s’est alors traduit sur le contrat signé par Bernès qui était quelque peu particulier.
Directeur général de l’OM avec Bernard Tapie, Jean-Pierre Bernès n’était qu’un simple secrétaire administratif quand il a commencé à travailler pour le club phocéen. Une arrivée dont il se souvient très bien. D’ailleurs, lors du podcast Ils font Marseille, Bernès a révélé le premier contrat quelque peu particulier qu’il avait signé avec l’OM.
« A l’époque, on était 5 salariés »
« A l’époque, on était 5 salariés. Quand je vous dis 5, c’est la vérité. On avait nos bureaux sous les tribunes. Mon premier contrat qu’on m’a fait, c’était on vous embauche comme secrétaire administratif », a d’abord confié Jean-Pierre Bernès.
« Sachez que du jour au lendemain vous pouvez être viré car… »
L’ancien employé de l’OM a poursuivi, révélant : « C’était 4500 francs par mois, mais sachez que du jour au lendemain vous pouvez être viré car le club est sous administration judiciaire. Et je suis parti à l’aventure comme ça. Il faut vraiment débordé par sa passion ».