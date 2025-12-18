Zidane contacte Mbappé, l’énorme surprise !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Grand fan du Real Madrid et de Zinedine Zidane depuis son plus jeune âge, Kylian Mbappé avait été contacté par l’entraîneur français alors qu’il n’avait que 14 ans pour venir visiter les installations du club merengue ! Et Mbappé avait raconte cette incroyable surprise qui a donné lieu à une scène surréaliste en voiture avec Zidane.

En attendant de savoir s’il sera entraîné par Zinedine Zidane en équipe de France dans les prochains mois, Kylian Mbappé a déjà eu l’occasion de vivre un moment privilégié avec le technicien français. En effet, alors qu’il n’était âgé que de 14 ans, Zinedine Zidane avait contacté son entourage afin de le faire venir à Madrid pour visiter les installations, et Mbappé s’était longuement confié à ce sujet en 2020 dans Players Tribune.

« Zidane voudrait le voir » « Juste avant mon 14e anniversaire, j’ai eu une incroyable surprise. Mon père a reçu un appel de quelqu’un du Real Madrid qui m’invitait en Espagne pour un stage d’entraînement pendant les vacances scolaires. C’était un choc parce qu’ils ont carrément dit à mon père :"Zidane voudrait voir votre fils." À cette époque-là, Zizou était le directeur sportif du club. Bien sûr, j’étais aux anges. Je voulais absolument y aller », confie Kylian Mbappé sur sa toute première rencontre avec Zinedine Zidane.