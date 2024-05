Vente OM : Zidane à Marseille, McCourt va tout gâcher

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré le nombreuses rumeurs qui circulent concernant la vente de l'OM, Frank McCourt est toujours propriétaire du club phocéen. Et selon Mathieu Grégoire, ce n'est pas prêt de bouger selon le journaliste qui met fin à la rumeur d'une arrivée de Zinedine Zidane sur le banc marseillais.

Depuis plusieurs mois, les rumeurs concernant la vente de l'OM se multiplient et l'arrivée de l'Arabie Saoudite est même évoquée avec insistance. Un très gros projet se mettrait en place en coulisses. Un projet au sein duquel Zinedine Zidane pourrait avoir un rôle. Le nom de l'ancien coach du Real Madrid a plusieurs fois circulé à l'OM. Mais Mathieu Grégoire, correspondant à Marseille pour le journal L'EQUIPE , met fin aux rêves des Marseillais.

«Zidane à l’OM ? Non !»

« Zidane à l’OM ? Non ! McCourt ne veut pas vendre le club à l’heure ou on se parle ! Je pose quand même régulièrement la question, il n’est pas dans une optique de vente », assure dans un premier le journaliste, invité par Football Club de Marseille , avant de poursuivre.

«McCourt ne veut pas vendre le club à l’heure ou on se parle»